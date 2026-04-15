Мостовой отреагировал на предложение главы ФВВСР «уволить всю сборную России по футболу»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на предложение президента Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина «уволить всю сборную России по футболу». Ранее Мазепин в жёсткой форме раскритиковал национальную команду.

«Вообще странно слышать про футбол от президента водных видов спорта. Возможно, его как болельщика кто-то, конечно, спросил. Этим футбол и отличается, всем хочется его пообсуждать и все в нём разбираются. Или он просто даже не смотрел матч, а узнал только результат. Что вероятно, так как сейчас в нашей сборной как раз полно молодых игроков, да практически все», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата».