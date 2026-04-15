Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
ЭСК РФС рассмотрит обращение «Оренбурга» по двум эпизодам матча с «Рубином»

«Оренбург» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой дать оценку двум эпизодам выездного матча с «Рубином». Команды встретились в рамках 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра прошла в Казани и завершилась вничью со счётом 0:0.

По мнению представителей оренбургского клуба, на 44-й минуте арбитр Андрей Прокопов из Ярославля должен был удалить с поля защитника казанской команды Егора Тесленко, а на 53-й — нападающего Мирлинда Даку. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Заседание Экспертно-судейской комиссии пройдёт в среду-четверг.

Материалы по теме
«Мама стояла на улице и молилась за меня». За талантом «Рубина» уже охотятся топ-клубы РПЛ
Эксклюзив
«Мама стояла на улице и молилась за меня». За талантом «Рубина» уже охотятся топ-клубы РПЛ
