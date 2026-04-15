ЦСКА обратился в ЭСК по итогам матча с «Сочи»
ЦСКА просит ЭСК РФС рассмотреть эпизод на девятой минуте встречи 24-го тура Мир РПЛ с «Сочи», в котором судья из Владивостока Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота хозяев поля после единоборства Жоао Виктора и Вячеслава Литвинова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. После просмотра повтора рефери наказал москвичей 11-метровым, который реализовал Крамарич. Этот гол оказался единственным в матче.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Окончен
0 : 1
Сочи
0:1 Крамарич – 11'
По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Сочи» — 16-й (12). Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (53).
