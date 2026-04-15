Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
В четырёх из пяти последних матчей между «Барселоной» и «Атлетико» удаляли игрока
В четырёх из пяти последних матчей во всех турнирах между каталонской «Барселоной» и мадридским «Атлетико» было удаление. Три — у «Барселоны», одно — у «Атлетико». Пять матчей отыграли за два месяца, первая игра была 12 февраля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

Накануне, 14 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА текущего сезона между сине-гранатовыми и «матрасниками». Победу со счётом 2:1 в этой встрече одержала каталонская команда, но в первом матче сильнее оказались «матрасники» — 2:0. Игра состоялась на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен.

В полуфинале турнира «Атлетико» сыграет с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга».

