В четырёх из пяти последних матчей между «Барселоной» и «Атлетико» удаляли игрока

В четырёх из пяти последних матчей во всех турнирах между каталонской «Барселоной» и мадридским «Атлетико» было удаление. Три — у «Барселоны», одно — у «Атлетико». Пять матчей отыграли за два месяца, первая игра была 12 февраля.

Накануне, 14 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА текущего сезона между сине-гранатовыми и «матрасниками». Победу со счётом 2:1 в этой встрече одержала каталонская команда, но в первом матче сильнее оказались «матрасники» — 2:0. Игра состоялась на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен.

В полуфинале турнира «Атлетико» сыграет с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга».