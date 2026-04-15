«Зенит» обратился в ЭСК по одному эпизоду матча с «Краснодаром»
«Зенит» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку эпизоду на 79-й минуте матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1). Сомнения у представителей санкт-петербургского клуба вызвала правомочность удаления с поля Сергеем Карасёвым полузащитника Педро.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27' 1:1 Оласа – 69'
Удаления: Педро – 79' / нет
Заседание ЭСК пройдёт в среду-четверг.
Встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» завершилась вничью со счётом 1:1. Педро был удалён на 79-й минуте встречи, когда обе команды уже забили свои голы.
