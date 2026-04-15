Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» обратился в ЭСК по одному эпизоду матча с «Краснодаром»

«Зенит» обратился в ЭСК по одному эпизоду матча с «Краснодаром»
Комментарии

«Зенит» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку эпизоду на 79-й минуте матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1). Сомнения у представителей санкт-петербургского клуба вызвала правомочность удаления с поля Сергеем Карасёвым полузащитника Педро.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

Заседание ЭСК пройдёт в среду-четверг.

Встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» завершилась вничью со счётом 1:1. Педро был удалён на 79-й минуте встречи, когда обе команды уже забили свои голы.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android