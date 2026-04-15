Рожков объяснил, за счёт чего «Рубин» обыграл «Краснодар» и «Локомотив»

Защитник «Рубина» Илья Рожков высказался о результатах казанской команды в весенней части сезона Мир РПЛ.

«В первом матче после возобновления с Махачкалой футбола не было совсем. Проводить игру в такую погоду — ужас! Поле было в снегу, и не смогли показать свою игру. Старались поскорее забыть это поражение, понимали, что впереди «Краснодар» и «Локомотив», настраивались на них. Тут не было мыслей, как бы нам захватить ничью, — готовились только к победе. Этот настрой нам и помог победить, выполнили установки тренера. Считаю, что мы движемся в правильном направлении. Да, с «Крыльями» потеряли очки, но они находятся в такой ситуации, когда каждый матч на вес золота. И против «Сочи» была тяжёлая игра по той же причине – соперник борется за выживание и там никому не было просто, с трудом добились важной выездной победы», – сказал Рожков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.