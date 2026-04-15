«Локомотив» объявил о возвращении Вадима Ракова

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о возвращении Вадима Ракова. Футболист досрочно вернулся из «Крыльев Советов», где выступал на правах аренды. Причина — травма, которая больше не позволит Ракову сыграть в текущем сезоне.

«Досрочное прекращение аренды в «Крыльях Советов» связано с тем, что нападающий больше не сыграет в этом сезоне из-за повреждения. По договорённости с самарским клубом он вернётся домой, где будет проходить реабилитацию под присмотром медицинского штаба «Локомотива». С возвращением, Вадим! Здоровья, сил и скорейшего восстановления», — написала пресс-служба железнодорожников.