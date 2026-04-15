Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» объявил о возвращении Вадима Ракова

Комментарии

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о возвращении Вадима Ракова. Футболист досрочно вернулся из «Крыльев Советов», где выступал на правах аренды. Причина — травма, которая больше не позволит Ракову сыграть в текущем сезоне.

«Досрочное прекращение аренды в «Крыльях Советов» связано с тем, что нападающий больше не сыграет в этом сезоне из-за повреждения. По договорённости с самарским клубом он вернётся домой, где будет проходить реабилитацию под присмотром медицинского штаба «Локомотива». С возвращением, Вадим! Здоровья, сил и скорейшего восстановления», — написала пресс-служба железнодорожников.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android