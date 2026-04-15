«Буду смотреть игру, попивая пиво». Луис Энрике — о матче «Баварии» и «Реала» в ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике с юмором отреагировал на вопрос, с какой командой он бы предпочёл встретиться в 1/2 финала Лиги чемпионов — с «Реалом» или «Баварией». Ранее парижане обыграли «Ливерпуль» в 1/4 финала и теперь ждут матча между «сливочными» и мюнхенцами, чтобы узнать своего соперника по полуфиналу турнира.

«Реал» или «Бавария»? Каждый раз, когда я отдаю предпочтение одной команде, нам приходится играть… Против другой. Я буду смотреть игру в Париже, попивая хорошее холодное пиво», — приводит слова Энрике известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

«ПСЖ» — действующий победитель Лиги чемпионов.