Рафинья может получить дисквалификацию в Лиге чемпионов за слова про «ограбление»
Поделиться
Вингер «Барселоны» Рафинья может получить трёхматчевую дисквалификацию в Лиге чемпионов за слова, сказанные после матча с «Атлетико».
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4' 0:2 Ф. Торрес – 24' 1:2 Лукман – 31'
Удаления: нет / Гарсия – 79'
Накануне бразилец заявил, что в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов каталонцев «ограбили», намекая на предвзятые решения арбитра. Напомним, «Барселона» обыграла «Атлетико» в ответном матче (2:1), но проиграла по сумме двух встреч (2:3). Каталонцы доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Эрика Гарсии. Также судья не засчитал один из голов «Барселоны».
Напомним, накануне «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Поэтому потенциальная дисквалификация Рафиньи перейдёт на следующий розыгрыш турнира.
Комментарии
- 15 апреля 2026
-
11:40
-
11:36
-
11:33
-
11:29
-
11:20
-
11:12
-
11:08
-
11:01
-
10:59
-
10:52
-
10:44
-
10:42
-
10:33
-
10:32
-
10:20
-
10:16
-
10:15
-
09:56
-
09:55
-
09:51
-
09:46
-
09:45
-
09:44
-
09:35
-
09:34
-
09:20
-
09:15
-
09:15
-
09:12
-
08:33
-
08:31
-
08:30
-
08:00
-
07:58
-
07:16