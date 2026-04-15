Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Рафинья может получить дисквалификацию в Лиге чемпионов за слова про «ограбление»

Рафинья может получить дисквалификацию в Лиге чемпионов за слова про «ограбление»
Вингер «Барселоны» Рафинья может получить трёхматчевую дисквалификацию в Лиге чемпионов за слова, сказанные после матча с «Атлетико».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

Накануне бразилец заявил, что в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов каталонцев «ограбили», намекая на предвзятые решения арбитра. Напомним, «Барселона» обыграла «Атлетико» в ответном матче (2:1), но проиграла по сумме двух встреч (2:3). Каталонцы доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Эрика Гарсии. Также судья не засчитал один из голов «Барселоны».

Напомним, накануне «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Поэтому потенциальная дисквалификация Рафиньи перейдёт на следующий розыгрыш турнира.

