Рафинья может получить дисквалификацию в Лиге чемпионов за слова про «ограбление»

Вингер «Барселоны» Рафинья может получить трёхматчевую дисквалификацию в Лиге чемпионов за слова, сказанные после матча с «Атлетико».

Накануне бразилец заявил, что в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов каталонцев «ограбили», намекая на предвзятые решения арбитра. Напомним, «Барселона» обыграла «Атлетико» в ответном матче (2:1), но проиграла по сумме двух встреч (2:3). Каталонцы доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Эрика Гарсии. Также судья не засчитал один из голов «Барселоны».

Напомним, накануне «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Поэтому потенциальная дисквалификация Рафиньи перейдёт на следующий розыгрыш турнира.