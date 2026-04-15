«Было желание». Генич — об игре «Зенита» в первом тайме матча с «Краснодаром»

Российский комментатор Константин Генич высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» в первом тайме матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. На 27-й минуте счёт открыл полузащитник «Зенита» Вендел, защитник Лукас Оласа забил ответный мяч «Краснодара» на 69-й минуте.

«Было желание, хорошо ходил мяч. И они наконец-то, наконец-то начали на хорошей скорости бежать к чужой штрафной. Если раньше они до неё доходили, то здесь они просто бежали. Да, и гол как раз из-за этого пришёл. Ещё несколько хороших атак было, и Луис Энрике здорово всё разгонял, Глушенков был вообще вездесущ», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».