Илья Рожков: ориентируюсь на Мантуана из «Зенита» — игрок топового уровня!

Футболист казанского «Рубина» Илья Рожков рассказал, на кого из Мир Российской Премьер-Лиги ориентируется в плане игровых навыков. Он выделил флангового защитника «Зенита» Густаво Мантуана.

«В российском футболе ориентир — Мантуан из «Зенита». Помню, как играл против него, когда он был ещё крайним нападающим. Сейчас он крайний защитник — игрок топового уровня, честное слово! А в Европе — Мендеш из «ПСЖ», Бальде и Кунде из «Барселоны», – сказал Рожков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Рожкову со стороны ведущих клубов чемпионата страны по футболу.