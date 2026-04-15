Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Футбол Новости

Константин Генич назвал легионера, которого убрал бы из ЦСКА

Российский комментатор Константин Генич ответил на вопрос, кого из легионеров убрал бы из московского ЦСКА. Ранее стало известно, что в следующем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги планируется ужесточение лимита на легионеров до семи иностранцев на поле и 12 — в заявке.

«Одного легионера, которого убрал бы из ЦСКА? Ди Лусиано», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне чемпионата России 22-летний аргентинский защитник Рамиро Ди Лусиано провёл два матча. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 42 очка за 24 матча.

