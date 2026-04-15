Константин Генич назвал легионера, которого убрал бы из ЦСКА

Российский комментатор Константин Генич ответил на вопрос, кого из легионеров убрал бы из московского ЦСКА. Ранее стало известно, что в следующем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги планируется ужесточение лимита на легионеров до семи иностранцев на поле и 12 — в заявке.

«Одного легионера, которого убрал бы из ЦСКА? Ди Лусиано», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне чемпионата России 22-летний аргентинский защитник Рамиро Ди Лусиано провёл два матча. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 42 очка за 24 матча.