Редактор L’Equipe выразил сомнения в надёжности Сафонова в «ПСЖ» из-за стиля игры
Поделиться
Заместитель главного редактора L’Equipe Жан-Филип Леклер высказался об игре российского голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем». «ПСЖ» одержал победу со счётом 2:0; как и в первой встрече, Сафонов отыграл «на ноль».
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72' 0:2 Дембеле – 90+1'
«Сафонов сыграл великолепно с «Ливерпулем». Он нравится всё большему числу болельщиков и журналистов. Но его стиль игры настолько нетрадиционен, что всегда есть опасение, что он может в любой момент допустить серьёзную ошибку», — сказал Леклер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
