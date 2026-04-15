Редактор L’Equipe выразил сомнения в надёжности Сафонова в «ПСЖ» из-за стиля игры

Заместитель главного редактора L’Equipe Жан-Филип Леклер высказался об игре российского голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем». «ПСЖ» одержал победу со счётом 2:0; как и в первой встрече, Сафонов отыграл «на ноль».

«Сафонов сыграл великолепно с «Ливерпулем». Он нравится всё большему числу болельщиков и журналистов. Но его стиль игры настолько нетрадиционен, что всегда есть опасение, что он может в любой момент допустить серьёзную ошибку», — сказал Леклер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.