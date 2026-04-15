Игорь Акинфеев и Матвей Лукин пропускают тренировку ЦСКА в связи с повреждениями

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев и защитник армейцев Матвей Лукин пропускают тренировку ЦСКА перед матчем 25-го тура Мир Российской-Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» из-за повреждений. Оба футболиста тренируются индивидуально. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Встреча состоится в субботу, 18 апреля. Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Начало игры — в 14:30 по московскому времени.

«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 22 очка за 24 матча. ЦСКА располагается на пятой строчке, заработав 42 очка. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 53 очка.