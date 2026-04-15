Российский футболист «Чэнду» Егор Сорокин озвучил особенности чемпионата Китая

Российский защитник китайского «Чэнду Жунчэн» Егор Сорокин назвал особенности чемпионата Китая. Сорокин стал игроком «Чэнду Жунчэн» минувшей зимой. В текущем сезоне он провёл шесть матчей в разных турнирах и забил один мяч.

«На каждую игру приходят по 45-50 тыс. болельщиков. Приезжаешь в отель — как будто мадридский «Реал» приехал. Люди в Китае очень любят футбол, постоянно просят сфотографироваться, дать автограф. Мы играли в прошлом туре в Пекине, победили, прилетели обратно, весь аэропорт был в болельщиках. Просто так не пройдёшь, город любит футбол, живёт командой, поддерживает её. В Пекине была 51 тыс. болельщиков, причем не просто сидят, а есть фанатские сектора, активно поддерживают. Наших болельщиков тоже много на выезде. В плане атмосферы и посещаемости, наверное, номер один для меня из тех команд, где я играл. Отмечу также, что хорошие стадионы, вся инфраструктура, всё на высоком уровне в плане организации и так далее. На улицах в городе узнают», — приводит слова Сорокина ТАСС.