Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Российский футболист «Чэнду» Егор Сорокин озвучил особенности чемпионата Китая

Российский защитник китайского «Чэнду Жунчэн» Егор Сорокин назвал особенности чемпионата Китая. Сорокин стал игроком «Чэнду Жунчэн» минувшей зимой. В текущем сезоне он провёл шесть матчей в разных турнирах и забил один мяч.

«На каждую игру приходят по 45-50 тыс. болельщиков. Приезжаешь в отель — как будто мадридский «Реал» приехал. Люди в Китае очень любят футбол, постоянно просят сфотографироваться, дать автограф. Мы играли в прошлом туре в Пекине, победили, прилетели обратно, весь аэропорт был в болельщиках. Просто так не пройдёшь, город любит футбол, живёт командой, поддерживает её. В Пекине была 51 тыс. болельщиков, причем не просто сидят, а есть фанатские сектора, активно поддерживают. Наших болельщиков тоже много на выезде. В плане атмосферы и посещаемости, наверное, номер один для меня из тех команд, где я играл. Отмечу также, что хорошие стадионы, вся инфраструктура, всё на высоком уровне в плане организации и так далее. На улицах в городе узнают», — приводит слова Сорокина ТАСС.

