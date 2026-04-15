Стала известна дата начала сезона-2026/2027 РПЛ

Новый сезон Мир Российской Премьер-Лиги стартует 26 июля. Об этом сообщил телеграм-канал РПЛ.

«Новый сезон РПЛ стартует 26 июля. Бюро исполкома РФС утвердило график сезона-2026/2027», — написано в сообщении.

Сезон-2026/2027 Российской Премьер-Лиги станет 35-м по счёту и 15-м, который организуется по системе «осень-весна». Заключительный, 30-й тур пройдёт 29 мая 2027 года. Перед стартом чемпионата страны будет сыгран матч за Суперкубок России, он состоится 18 июля.

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2025/2026 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 53 очка за 24 матча. «Краснодар» является действующим чемпионом страны.