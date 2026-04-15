Бюро исполкома РФС утвердило график сезона-2026/2027

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило график сезона-2026/2027, сообщает пресс-служба организации в телеграм-канале. Так, новый сезон начнётся с матча за Суперкубок России, который состоится 18 июля 2026 года. 26 июля стартует Мир Российская Премьер-Лига, а 6 июня 2027 года пройдёт Суперфинал Фонбет Кубка России по футболу.

Фото: Телеграм-канал РФС

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает действующий чемпион страны в лице «Краснодара». «Быки» набрали 53 очка по результатам 24 проведённых встреч. На втором месте располагается «Зенит» (52), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (45).