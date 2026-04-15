Игрок «Рубина» Рожков: рад, что забил Акинфееву. Это очень престижно!

Футболист казанского «Рубина» Илья Рожков высказался о своём голе в матче Мир Российской Премьер-Лиги с московским ПФК ЦСКА в мае 2024 года. Игра завершилась со счётом 2:2.

«Акинфеев — легенда нашего футбола, сильнейший вратарь по сей день. Рад, что удалось ему забить, поиграть на одном поле. Даже не знаю, как описать эмоции от того гола. В том моменте я не ожидал, что мяч отскочит ко мне. А после гола не понимал, как праздновать, — просто прокатился на животе (улыбается). Забить мяч Игорю Владимировичу – очень престижно», – сказал Рожков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.