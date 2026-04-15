Вратарь «Сочи»: пока есть математические шансы, мы будем до конца стараться набирать очки

Голкипер «Сочи» Александр Дёгтев высказался о настроении в команде в концовке сезона.

«Честно, смотреть если в таблицу… Я уже не смотрю в неё давно, я об этом говорил, то есть уже нет смысла туда смотреть. Ну большой достаточно отрыв. Но мы всё равно выходим, бьёмся, и я не хочу говорить о том, что мы там бросили вёсла. Нет, конечно. Я думаю, по нашим действиям (в матче с ЦСКА (1:0). — Прим. «Чемпионата») было видно, что мы бьёмся. И пока есть математические шансы, мы будем до конца стараться набирать очки», — сказал Дёгтев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 24 матча. Отставание от зоны стыковых матчей — девять очков.