Первый тренер Сафонова отреагировал на слухи, что «ПСЖ» не видит его первым вратарём

Алексей Чистяков, первый тренер российского голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, высказался о слухах, что клуб не видит футболиста первым вратарём.

«Можно только поздравить Матвея и пожелать, чтобы в полуфинале так же отыграл и второй раз выиграл такой почётный трофей. В интернете читал о слухах, якобы руководство «ПСЖ» в будущем не рассчитывает на Матвея как на первого вратаря. Хотелось бы, чтобы он в очередной доказал, что этого заслуживает. Не знаю, читал Матвей об этом или нет, но хочется, чтобы он всё это опроверг своей игрой и продолжил быть номером один «ПСЖ», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.