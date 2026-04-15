Суперкубок России пройдёт в один день с матчем за третье место ЧМ-2026

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило график сезона-2026/2027, сообщает пресс-служба организации в телеграм-канале. Так, новый сезон начнётся с матча за Суперкубок России, который состоится 18 июля 2026 года. Примечательно, что в этот же день планируется проведение матча за третье место на ЧМ-2026, который этим летом пройдёт в США, Канаде и Мексике.

В Суперкубке России традиционно сыграют победители национального чемпионата и Кубка.

Накануне также стало известно, что 26 июля 2026 года стартует Мир Российская Премьер-Лига, а 6 июня 2027 года пройдёт Суперфинал Фонбет Кубка России по футболу.