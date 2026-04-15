Представитель Худякова прокомментировал два «сухих» матча вратаря в австрийской Бундеслиге

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы голкипера «Штурма» Даниила Худякова, прокомментировал два «сухих» матча вратаря в австрийской Бундеслиге. «Штурм» обыграл венский «Рапид» (2:0) и сыграл вничью с «Хартбергом» (0:0).

«Даню изначально приглашали с прицелом на первый номер. Ведь когда он приходил в команду, их основной вратарь был арендован. Дорожная карта была таковой, что Даня приходит, адаптируется, а после завершения аренды вратаря он становится первым номером. К сожалению, потом произошла травма. Он восстановился, начал играть — уже мышечная травма. Сейчас нужно пройти этот этап, отыграть 10-15 игр, а потом делать какие-то выводы. По двум даже удачным играм пока рановато делать выводы. Даже взять Матвея Сафонова — играет 15 матчей подряд, а всё равно говорят, якобы «ПСЖ» ищет нового голкипера. Вратарь — сложная позиция. Таких, как Игорь Акинфеев, очень мало», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.