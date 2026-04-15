Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Манфред Угальде заявил, что «Спартак» сотворил историю победой над «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде заявил, что красно-белые сотворили историю, переиграв санкт-петербургский «Зенит» (0:0, 7:6 — по пен.) в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Мы сейчас сфокусированы на работе. Нужно дождаться окончания сезона, чтобы оценивать результаты. Конечно, мы сфокусированы как на Кубке, так и на том, чтобы подняться в таблице РПЛ. Мы должны быть лучшими. Великолепные ощущения от победы над «Зенитом» в Кубке России, мы сотворили историю, долго не могли выиграть в Санкт-Петербурге. Мы очень счастливы, но, конечно, нам нужно держать фокус на следующем матче. Матч с ЦСКА будет отличным, это дерби, очень особенная игра для нас. Будем усердно стараться, чтобы выиграть в этом матче», — приводит слова Угальде ТАСС.

