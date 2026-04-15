Главная Футбол Новости

Рожков рассказал, как Рахимов попрощался с командой после увольнения из «Рубина»

Рожков рассказал, как Рахимов попрощался с командой после увольнения из «Рубина»
Фланговый защитник казанского «Рубина» Илья Рожков рассказал, как бывший главный тренер команды Рашид Рахимов попрощался с футболистами. Он покинул пост наставника «Рубина» зимой. Вместо Рахимова был назначен испанский специалист Франк Артига.

«Попрощались с Рахимовым, когда мы были в Москве после медосмотра перед вылетом в Турцию на сборы. Рашид Маматкулович собрал нас в заведении, провели время вместе, пообщались по душам. На прощание он сказал: «Удачи, всегда буду за вами следить», – сказал Илья Рожков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, по итогам 24 туров «Рубин» идёт на восьмом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

