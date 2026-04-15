Игрок ЦСКА Кармо: поражение от «Сочи» стало очень жёстким

Нападающий ЦСКА Энрике Кармо заявил, что поражение от «Сочи» в матче 24-го тура Мир РПЛ стало жёстким для красно-синих. Игра состоялась 12 апреля и завершилась победой южан со счётом 1:0.

«Поражение от «Сочи» дома стало очень жёстким, мы пытались пережить напряжение и пытались отыграться. Но сейчас мы хорошо работаем, чтобы сыграть с «Крыльями» — это самый важный матч для нас. Необходимо продолжать работать — мы хотим выиграть и снова выйти на победный лад.

Мы стараемся каждый день тренировать игру в атаке. К сожалению, в последнем матче голов не было, но мы полностью выкладываемся на тренировках, ведь на них можно прогрессировать», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.