Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Игрок ЦСКА Кармо: поражение от «Сочи» стало очень жёстким

Комментарии

Нападающий ЦСКА Энрике Кармо заявил, что поражение от «Сочи» в матче 24-го тура Мир РПЛ стало жёстким для красно-синих. Игра состоялась 12 апреля и завершилась победой южан со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 11'    

«Поражение от «Сочи» дома стало очень жёстким, мы пытались пережить напряжение и пытались отыграться. Но сейчас мы хорошо работаем, чтобы сыграть с «Крыльями» — это самый важный матч для нас. Необходимо продолжать работать — мы хотим выиграть и снова выйти на победный лад.

Мы стараемся каждый день тренировать игру в атаке. К сожалению, в последнем матче голов не было, но мы полностью выкладываемся на тренировках, ведь на них можно прогрессировать», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Материалы по теме
Константин Генич назвал легионера, которого убрал бы из ЦСКА
