Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич: я бы не сказал, что «Краснодар» добавил, мне кажется, просто сдулся «Зенит»

Комментарии

Российский комментатор Константин Генич высказался об изменениях во втором тайме матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. На 27-й минуте счёт открыл полузащитник «Зенита» Вендел, защитник Лукас Оласа забил ответный мяч «Краснодара» на 69-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

«Мне кажется, вот честно, я бы не сказал, что «Краснодар» добавил, мне кажется, просто сдулся «Зенит». И в ментальном, и в физическом [плане]. Ну, они не привыкли играть вот на такой скорости и с таким объёмом. Ведь если послушать, например, Адамова после матча. Он сказал: «В первые 30 минут мы вообще всё контролировали, а потом, возможно, подустали». Мне кажется, когда игрок сам говорит: «Мы подустали», не сыграв ещё тайм… Мне кажется, «Зенит» просто не готов играть весь матч», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В гонке «Зенита» и «Краснодара» важны дата и время начала игр. Даже тут есть зависимость
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android