Генич: я бы не сказал, что «Краснодар» добавил, мне кажется, просто сдулся «Зенит»

Российский комментатор Константин Генич высказался об изменениях во втором тайме матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. На 27-й минуте счёт открыл полузащитник «Зенита» Вендел, защитник Лукас Оласа забил ответный мяч «Краснодара» на 69-й минуте.

«Мне кажется, вот честно, я бы не сказал, что «Краснодар» добавил, мне кажется, просто сдулся «Зенит». И в ментальном, и в физическом [плане]. Ну, они не привыкли играть вот на такой скорости и с таким объёмом. Ведь если послушать, например, Адамова после матча. Он сказал: «В первые 30 минут мы вообще всё контролировали, а потом, возможно, подустали». Мне кажется, когда игрок сам говорит: «Мы подустали», не сыграв ещё тайм… Мне кажется, «Зенит» просто не готов играть весь матч», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».