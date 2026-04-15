Игрок ЦСКА Кармо поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в Кубке России

Нападающий московского ЦСКА Энрике Кармо высказался о предстоящем матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России со столичным «Спартаком». Встреча состоится 6 мая.

«Игра со «Спартаком» всегда очень важна, это класико и самое большое дерби России. Нам предстоит играть на выезде, это будет очень сложный матч. Но мы готовимся и делаем всё, чтобы победить и пройти в следующий раунд», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша сезона-2024/2025 армейцы оказались сильнее «Ростова» со счётом 0:0, 4:3 пен.