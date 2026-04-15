«Мы очень разочарованы». Тренер ЦСКА Челестини — о результатах команды в 2026-м

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что в команде разочарованы результатами в 2026 году. В шести матчах Мир Российской Премьер-Лиги после возобновления сезона армейцы потерпели четыре поражения. По состоянию на сегодняшний день красно-синие занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

«Мы очень разочарованы, это очевидно. 2026 год усложнил нам сезон. После трёх важных побед подряд мы думали, что можно сразу выйти на третье место. Но футбол сказал нам, что мы не сделали достаточно для этого. Нужно ещё много работать. Команда хорошо работает, команда приободрённая», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.