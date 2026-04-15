Челестини: в «Базеле» мы выиграли Кубок и лигу за сезон, поэтому и в ЦСКА должны работать

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о борьбе за трофеи во главе московского клуба. Под руководством Челестини, который ранее работал в «Базеле», армейцы выиграли Суперкубок России.

«Я иду за всем сразу, выбор турнира не даст никаких гарантий. Если мне скажут, что я закончу пятым в лиге, но выиграю Кубок, я задумаюсь. Но такого никто не скажет. В течение нескольких месяцев команда показывала потрясающие результаты, но зимой мы многое поменяли.

Не стоит этот вопрос про отставку задавать мне. Мы каждый день созваниваемся с Бабаевым, прекрасно знаем, что мы делаем. У нас три турнира. Один мы уже выиграли (имеется в виду Суперкубок. — Прим. «Чемпионата»), в одном будем играть в полуфинале, а в чемпионате в трёх очках от третьего места. Но ЦСКА не может стать чемпионом уже 10 лет. В «Базеле» мы выиграли Кубок и чемпионат за один сезон, поэтому сейчас здесь должны работать и работать», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.