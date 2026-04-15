Тренер ЦСКА Челестини: команда знает, в какой футбол мы играем
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о стиле игры своей команды в матчах с соперниками, предпочитающими играть от обороны. В 24-м туре Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА уступил «Сочи» со счётом 0:1.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 11'
«В прошлом году мы так же мучились против команд, которые закрываются в обороне. С ними всем тяжело. Если вы скажете, что первые 20 минут с «Сочи» были ужасными, я соглашусь. Но во втором тайме… Сколько ударов, сколько угловых. У нас есть проблема с голами, но моменты есть. Команда знает, в какой футбол мы играем и что мы делаем», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
