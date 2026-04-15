Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Челестини высказался о предстоящем кубковом матче со «Спартаком»

Тренер ЦСКА Челестини высказался о предстоящем кубковом матче со «Спартаком»
Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини сравнил противостояние со столичным «Спартаком» с матчами «Марселя» и «Пари Сен-Жермен» во Франции. «Спартак» и ЦСКА сыграют в финале Пути регионов Фонбет Кубка России 6 мая.

«Мы замечаем, что болельщики порой не говорят о следующем матче в чемпионате. Но всегда говорят: «Пожалуйста, обыграйте «Спартак». Так было и в «Марселе»: болельщики просили обыграть «ПСЖ» даже тогда, когда в ближайшее время не было матчей с ними. Думаю, в кубковом дерби будет отличная атмосфера», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы оказались сильнее «Ростова» со счётом 0:0, 4:3 пен.

