Илья Рожков — о переговорах с «Динамо»: ждал, что предложит «Рубин». Это приоритет

Футболист «Рубина» Илья Рожков рассказал о несостоявшемся переходе в московское «Динамо».

— Новость о твоём переходе в «Динамо» преподносили чуть ли не как свершившийся факт. Что было на самом деле?

— Да, но у меня всегда в приоритете был «Рубин», я ждал, что предложит клуб.

— С кем-то из руководства «Динамо» общался?

— Нет, со мной контактов не было.

— Какое мнение у твоего отца насчёт перехода?

— Он говорил, чтобы я сначала переспал с этой мыслью. Папа никогда мне не указывал, как нужно делать: «Это твоя карьера, твой выбор». Он никогда не давил, все решения в этом плане я принимаю сам, – сказал Рожков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.