Главная Футбол Новости

«Мы знаем, что делаем». Челестини ответил на инсайд Андрея Панкова о работе ЦСКА на сборах

Комментарии

Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини отреагировал на инсайд Андрея Панкова о работе армейской команды на зимних сборах. Ранее журналист «Чемпионата» сообщал, что акцент на зимних сборах ЦСКА был сделан в сторону атаки и стандартных положений, а защита и физика были отодвинуты на второй план.

— Журналист «Чемпионата» Андрей Панков писал, что на сборах многие игроки были удивлены тем, что основное внимание уделяется игре в атаке и стандартам, а работа над физикой и обороной была отодвинута на второй план. Согласны ли вы с этим?
— Это говорят, просто чтобы говорить. Дискуссии могут быть, и это нормально. А что будет, если мы не будем работать над стандартами? Информация про то, что мы не уделяем внимания обороне, это просто смешно. Мы знаем, что делаем, а этот журналист — нет, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

