Тренер ЦСКА Челестини рассказал о восстановлении Акинфеева и Лукина

Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал новости о том, что голкипер московского клуба Игорь Акинфеев и защитник армейцев Матвей Лукин пропускают тренировку ЦСКА перед матчем 25-го тура Мир Российской-Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» из-за повреждений. Оба футболиста тренируются индивидуально.

«Игорь продолжает восстановление от повреждения. Лукин также восстанавливается по графику. Остальные игроки работают в общей группе», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Встреча состоится в субботу, 18 апреля. Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Начало игры — в 14:30 по московскому времени.