Агент Самошникова выразил надежду на скорое попадание игрока в заявку «Спартака» на матч

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы крайнего защитника «Спартака» Ильи Самошникова, выразил надежду на скорое попадание игрока в заявку красно-белых на матч.

«Думаю, скоро можем увидеть Самошникова в заявке. Он набирает функциональное состояние, активно тренируется дополнительно. Надеюсь, скоро как минимум увидим его в заявке. Осталось немного времени. Но решение будет принимать тренерский и медицинский штабы. У Ильи была непростая травма, которая заняла много времени на восстановление. Ему надо набрать физические кондиции», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.