Представитель Фелипе Аугусто прилетал в Санкт-Петербург для общения с «Зенитом»

Футбольный агент Лекка Де Камарго, представитель нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто, прилетал в Санкт-Петербург для общения с «Зенитом».

«Мой босс, Джулиано Бертолуччи, был в Санкт-Петербурге на днях. Думаю, что вопрос о переходе Фелипе Аугусто следующим летом в «Зенит» может быть пересмотрен. Игрок очень хорошо выступает в Турции», — сказал Де Камарго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в СМИ появилась информация, что ближайшим летом «Зенит» может вернуться к кандидатуре Аугусто. Минувшей зимой, по данным прессы, сине-бело-голубые предлагали за 22-летнего бразильца € 14,5 млн (включая бонусы), но «Трабзонспор» отклонил этот оффер.

В текущем сезоне на счету Аугусто 33 матча и 13 голов во всех турнирах.