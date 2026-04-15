Нигматуллин: игру Сафонова в «ПСЖ» рассматривают под лупой — ищут, до чего бы докопаться

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. Ранее в СМИ Сафонова критиковали за слабую игру на выходах.

«Не читал, в чём конкретно есть претензии к игре Сафонова на выходах. Думаю, это связано с игрой кулаками. Но это классика вратарской игры на выходах. Некоторые вообще не выходят, куда выходит Матвей. Честно говоря, считаю это надуманными претензиями. У каждого вратаря есть свои особенности. Надо понимать, что все игроки «ПСЖ» находятся под давлением, особенно вратарь-иностранец. Его игру всегда рассматривают под лупой. Даже когда признают лучшим игроком матча, ищут, до чего бы докопаться. Матвею надо продолжать качественно делать свою работу», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.