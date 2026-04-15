Дуглас Сантос установил новый рекорд в «Зените»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос установил новый капитанский рекорд в санкт-петербургском клубе, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в телеграм-канале. После игры 24-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» на счету Сантоса теперь 86 матчей с капитанской повязкой «Зенита» в чемпионате России — по этому показателю он опередил Александра Анюкова и установил новый рекорд российского периода в истории клуба.

Бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года. Ранее он играл за «Гамбург», «Атлетико Минейро», «Удинезе», «Гранаду» и некоторые другие команды.

В нынешнем сезоне 32-летний футболист провёл 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.