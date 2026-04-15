Защитник «Рубина» Рожков: Даку — лучший нападающий Премьер-Лиги

Фланговый защитник «Рубина» Илья Рожков заявил, что считает нападающего казанцев Мирлинда Даку лучшим форвардом в Мир Российской Премьер-Лиге.

— По осени было заметно — если у Даку не ладится игра, результаты команды идут на спад. Есть зависимость «Рубина» от Мирлинда?

— Я считаю Мирлинда одним из лучших игроков в РПЛ и лучшим нападающим лиги. Он наш лидер, и не сомневаюсь, что, когда он наберёт оптимальную форму, будет только помогать. Сейчас так получается из-за работы всей команды, но с ним будет ещё лучше, – сказал Рожков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.