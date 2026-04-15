Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«По моей информации, появился «Зенит». Лепсая — о будущем Андраде

Футбольный агент Тимур Лепсая высказался о том, состав какого российского топ-клуба может пополнить защитник калининградской «Балтики» Кевин Андраде в летнее трансферное окно.

«По моей информации, «Зенит». Идут разговоры. Он точно есть в списках ЦСКА, он точно есть в списках «Локомотива», но, по моей информации, появился «Зенит» в последнее время», — сказал Лепсая в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 26-летний Кевин Андраде провёл 21 матч, в которых забил один мяч. Также на его счету шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

Материалы по теме
Шнякин намекнул, что ЦСКА может интересоваться Талалаевым
