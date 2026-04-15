«Это Сперцян ударил по шипам». Генич — об удалении Педро в матче «Зенита» с «Краснодаром»

Российский комментатор Константин Генич высказал мнение, что арбитру Сергею Карасёву не стоило удалять нападающего санкт-петербургского «Зенита» Педро в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Команды сыграли вничью — 1:1. Педро получил прямую красную карточку на 79-й минуте.

«Это не Педро ударил по ноге, это Эдик [Сперцян] ударил по шипам», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 52 очка за 24 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 53 очка.