Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Это Сперцян ударил по шипам». Генич — об удалении Педро в матче «Зенита» с «Краснодаром»

Комментарии

Российский комментатор Константин Генич высказал мнение, что арбитру Сергею Карасёву не стоило удалять нападающего санкт-петербургского «Зенита» Педро в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Команды сыграли вничью — 1:1. Педро получил прямую красную карточку на 79-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

«Это не Педро ударил по ноге, это Эдик [Сперцян] ударил по шипам», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 52 очка за 24 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 53 очка.

