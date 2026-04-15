Генич: «Акрону» сейчас надо тренера, который может ситуацию поменять

Российский комментатор Константин Генич высказал мнение, что тольяттинскому «Акрону» необходимо поменять главного тренера. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка за 24 матча.

«Я думаю, что там сейчас такая накалённая обстановка, что Тедеев не знает, как это всё исправить. Дзюба уже, возможно, подзадолбал всех своей этой требовательностью. И, при всём уважении, моей любви к Зауру Эдуардовичу, им сейчас надо тренера, который может ситуацию поменять. Вот прямо сейчас. Я очень люблю Тедеева, но вот им сейчас, чтобы спастись, обязательно надо…» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».