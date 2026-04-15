Кутепов назвал идеального иностранного тренера для «Спартака»

Бывший защитник московского «Спартака» Илья Кутепов назвал идеального иностранного тренера для красно-белых. Он предложил клубу кандидатуру опытного итальянского специалиста Клаудио Раньери, который сейчас приостановил тренерскую карьеру.

— А кто идеальный тренер для «Спартака» прямо сейчас?

— Мне на ум приходит Клаудио Раньери.

— Он же закончил карьеру.

— Почему бы не вернуться? Даже взять тот же «Лестер», он эту команду сделал чемпионом. Потом он работал в «Дженоа», а после — в «Роме». Мне его работа в каждом клубе очень симпатизирует: его подход, видение. Думаю, что он подошёл бы «Спартаку». То есть его опыт, спокойствие, уверенность. Никогда не видел, чтобы он прыгал по бровке. Футболисты же тоже это чувствуют. Даже ещё с детства: при неправильном действии на поле ты оглядываешься на тренера, видишь, что он спокоен, и автоматически у тебя появляется уверенность. Так было с Черчесовым на чемпионате мира. Он был как стержень. Ты видишь, что человек уверен, и это всё передаётся игрокам, — приводит слова Кутепова «Спорт-Экспресс».