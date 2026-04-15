Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Константин Генич: все знают, что следующий тренер «Спартака» — Станислав Черчесов

Российский комментатор Константин Генич предположил, что следующим главным тренером московского «Спартака» станет Станислав Черчесов, возглавляющий грозненский «Ахмат». Сейчас «Спартаком» руководит испанский специалист Хуан Карлос Карседо.

«Потом придёт Черчесов, и это все в футбольном комьюнити знают. Все знают, что следующий тренер «Спартака» — Станислав Черчесов.

Хорошо, давайте так. Не мой инсайд — мой прогноз, что следующим тренером «Спартака» будет Станислав Черчесов. Я так думаю», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 42 очка за 24 матча. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 53 очка.

