Бубнов отреагировал на информацию о возможном назначении Андрея Талалаева в ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на информацию о возможном назначении главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева в ЦСКА.

— Кстати, слышал новости от разных футбольных людей авторитетных, что Талалаев в шорт-листах ЦСКА. Вы со мной спорили, а я говорил, что такое может быть.

— Не надо Пономарёва до сердечного приступа доводить. Ему и так…

— А Пономарёв против Талалаева?

— Да. Он против Слуцкого, Талалаева и ещё много кого.

— А информация, что Слуцкий может вернуться в ЦСКА, как вам?

— Я категорически против, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».