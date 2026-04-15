«Базель» опубликовал фотографии раздевалок после пожара на стадионе

Швейцарский «Базель» на официальном сайте опубликовал сообщение о пожаре на стадионе клуба «Санкт-Якоб Парк» в Базеле (Швейцария), прикрепив фотографии.

«Поздним вечером в пятницу, 10 апреля 2026 года, в крыле раздевалок основной команды «Базеля» на стадионе «Санкт-Якоб Парк» вспыхнул пожар. Причины возгорания пока не выяснены окончательно.

Первичные официальные следственные действия на месте происшествия продолжались вплоть до утра вторника, 14 апреля. После этого официальная опечатка с объекта была снята, что позволило во второй половине того же дня приступить к инспекции помещений, которую проводили представители страховых компаний и различных фирм, специализирующихся на восстановлении после пожаров, с целью проведения предварительной оценки ущерба. Согласно текущим данным, очаг возгорания находился в зоне сауны», — написано в сообщении.