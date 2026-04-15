Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Валерий Непомнящий: нарушение Педро в матче «Зенит» — «Краснодар» не на красную карточку

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об удалении вингера «Зенита» Педро в матче 24‑го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

«Сомневаюсь, что судьи сработают против себя, но я считаю, что нарушение Педро было не на красную карточку. Да, фол был, но таково моё мнение. Рассуждать на эту тему вообще бессмысленно. Никому не понять, как сегодня судят арбитры, и мне в том числе. Я не понимаю, когда даётся игра рукой, когда — нет. Судьи придумывают какие-то аргументы, которые мне непонятны, поэтому тут бессмысленно обсуждать», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

