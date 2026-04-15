Андрей Червиченко: «Спартак» не производит никакого впечатления весной

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил выступления команды в весенней части сезона. Сейчас красно-белые идут на шестом месте в Мир РПЛ.

«Спартак» не производит никакого впечатления весной. Всё то же самое. Просто несколько раз удачно действовали. Соперники пока не самые сильные, за исключением «Локомотива» и «Зенита». За малым «Ростов» не отправил «Спартак» без очков домой. Попади Шамонин, когда он вышел один на один с пустыми воротами, результат был бы другим. На мой взгляд, ничего особо не поменялось. Всё стабильно: до 60-й минуты давят — додушивают тех, кто проваливается. Опытные же команды начинают разбирать «Спартак» после 60-й минуты, как это сделал «Ростов», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.