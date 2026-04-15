РФС проведёт акцию «Бессмертный полк» на матчах РПЛ и Кубка России

РФС проведёт акцию «Бессмертный полк» на матчах РПЛ и Кубка России
Пресс-служба РФС сообщила, что в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне проведёт акцию «Бессмертный полк» на матчах Фонбет Кубка России, Мир Российской Премьер-Лиги, Лиги Pari и Леон Второй лиги.

«Это великий исторический день для нашей страны и каждой российской семьи, и футбольная семья — не исключение. В год 80-летия Великой Победы нам впервые удалось реализовать масштабную мемориальную акцию, объединить футболистов, тренеров, арбитров, которые вышли на поле с портретами родственников-фронтовиков и героев Великой Отечественной войны. На трибунах десятков российских городов к ним присоединились тысячи болельщиков. Пример футбола вдохновил многие федерации и клубы из других видов спорта, показав настоящее единство всего спортивного сообщества. В нынешнем году совместно с РПЛ, Футбольной национальной лигой, клубами и общественным движением «Бессмертный полк» мы продолжим эту важнейшую традицию. В акции также примут участие команды из Юношеской футбольной лиги, женской Суперлиги, футзала», — приводит слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова пресс-служба организации.

