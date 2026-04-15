Ольмо опубликовал пост после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов

Полузащитник испанской «Барселоны» Даниэль Ольмо высказался о вылете команды из Лиги чемпионов. В 1/4 финала команда проиграла по сумме двух матчей мадридскому «Атлетико» со счётом 2:3.

«Я как никогда горжусь быть «кулес» — тем, что имею честь носить эту эмблему и защищать эту футболку.

Сегодня больно осознавать, что мы не вышли в полуфинал, но мы должны двигаться дальше. Мы обязаны запомнить всё это — и мы запомним. Мы знаем: ничто не достанется нам просто так — совсем наоборот. Опыт, обучение и постоянное совершенствование — вот единственный путь к успеху.

Мы высоко держим головы благодаря нашей команде, упорному труду, самоотдаче и тому характеру, который мы продемонстрировали. Наша цель — и она останется неизменной — вернуть «Барсу» туда, где ей самое место. И мы это сделаем», — написал Ольмо в социальной сети Х.