Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ольмо опубликовал пост после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов

Комментарии

Полузащитник испанской «Барселоны» Даниэль Ольмо высказался о вылете команды из Лиги чемпионов. В 1/4 финала команда проиграла по сумме двух матчей мадридскому «Атлетико» со счётом 2:3.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

«Я как никогда горжусь быть «кулес» — тем, что имею честь носить эту эмблему и защищать эту футболку.

Сегодня больно осознавать, что мы не вышли в полуфинал, но мы должны двигаться дальше. Мы обязаны запомнить всё это — и мы запомним. Мы знаем: ничто не достанется нам просто так — совсем наоборот. Опыт, обучение и постоянное совершенствование — вот единственный путь к успеху.

Мы высоко держим головы благодаря нашей команде, упорному труду, самоотдаче и тому характеру, который мы продемонстрировали. Наша цель — и она останется неизменной — вернуть «Барсу» туда, где ей самое место. И мы это сделаем», — написал Ольмо в социальной сети Х.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android